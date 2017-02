Cecile heeft de meubelzaak van haar vader omgetoverd tot een toonaangevende designwinkel.

Oud is ze nog lang niet, al denkt haar zoon Jord daar anders over. Na drie afgebroken studies en een half jaar bankhangen besluit hij de familietraditie voort te zetten. Cecile is niet onverdeeld enthousiast. Daarbij heeft ze nog een dochter, Juul, die alleen via sms communiceert.

Als Ceciles vader ten val komt en bij haar intrekt, verschuiven alle verhoudingen en komt een pijnlijk familiegeheim aan het licht dat veel verklaart.

Vintage door Patty Stenger

Uitgeverij De Geus, €19,99, ISBN 978-90-445-3430-6