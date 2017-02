De pauw is de sprankelende en humoristische roman van Isabel Bogdan, die al een prijs heeft gewonnen en die een bestseller is in Duitsland.

Het vertelt het verhaal van vijf bankiers die zich samen met een kok en een psycholoog terugtrekken op het landgoed van Lord McIntosh in de Schotse Hooglanden. Ze zijn op een teambuildingsuitje. Een hysterische pauw, de landelijke omgeving en de plotselinge kou zorgen ervoor dat het weekend anders verloopt dan gepland. Zoveel natuur zijn de bankiers namelijk niet gewend. Dankzij het pragmatische karakter en probleemoplossend vermogen van Lord McIntosh is de pauw zijn leven niet zeker en krijgen de gasten net iets meer mee van het landelijke leven dan ze hadden verwacht.

Een charmante komedie, die reeds de harten van vele Duitse lezers heeft veroverd!

De Pauw door Isabel Bogdan

Uitgeverij Ambo/Anthos, €19,99, ISBN 978-90-263-3675-1