In dit boek channelt Pamela Kribbe de verhalen van een verboden vrouw uit het verleden: Maria Magdalena. Zij was volgens de traditie een wilde vrouw die door Jezus moest worden bevrijd van haar zonden. Dat was althans het officiële verhaal. In de channelings komt Maria Magdalena over als een krachtige en tegelijk liefdevolle leraar. Soms direct en confronterend, vaker mild en vol begrip voor onze menselijke emoties.

Kom dichter bij jezelf

In het boek zijn vijftien boodschappen opgenomen. Ze gaan over vrouwelijke en mannelijke energie, relaties, seksualiteit en heling. Behalve informatie wordt door de teksten heen een energie van liefde en bemoediging aangeboden. De energetische verschuiving die je kunt voelen bij het lezen van de teksten is waar het eigenlijk om draait. Deze gechannelde boodschappen hebben tot doel je dichter bij jezelf te brengen – meer dan alleen informatie te verspreiden willen ze je in contact brengen met je eigen waarheid en wijsheid.

De verboden vrouw spreekt door Pamela Kribbe

Uitgeverij Altamira, €9,99, ISBN 978-94-013-0306-4