In 2118 is New York de stad van innovatie en dromen. Iedereen wil iets, en iedereen heeft iets te verliezen. Maar dan springt een meisje van een duizend-verdiepingen-tellende toren in Manhattans Upper East Side. Haar dood brengt een schandaal aan het licht dat zowel de elite op de bovenste verdieping als de gewone burgers van de laagste verdiepingen aangaat. In deze wereld wordt ‘wie hoog klimt kan laag vallen’ wel heel letterlijk…

Duizend hoog door Katharine McGee

Uitgeverij Moon, €19,90, ISBN 978-90-488-2758-9