Drie romans in één band, van de geliefde schrijfster Danielle Steel.

Mijn Russische oma: Op 17-jarige leeftijd is Danina Petroskova prima ballerina geworden. Maar gebeurtenissen zowel dichtbij als ver weg slaan de grond onder haar dansende voeten weg… Deze roman verscheen eerder onder de titel Oma Danina.

Zonsondergang in St. Tropez: Traditiegetrouw komen drie bevriende echtparen op oudejaarsavond bij elkaar, zich niet bewust van de tragedie die hun boven het hoofd hangt.

Het geschenk: De toevallige komst van Maribeth betekent voor de familie Whittaker niets meer of minder dan een wonder. Ze zal immers een geschenk achterlaten, zo kostbaar als het leven zelf…

Danielle Steel heeft van haar 94 romans rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in ongeveer 56 verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. www.daniellesteel.com

Mijn Russische oma – Zonsondergang in St. Tropez – Het geschenk door Danielle Steel

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, €12,50, ISBN 978-90-210-1936-9