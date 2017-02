In het postrevolutionaire Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats van in een weelderige suite, ontvouwen zich buiten de deuren van het hotel enkele van de meest tumultueuze decennia in de Russische geschiedenis.

Vanaf het moment waarop Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. Ze verkennen samen alle geheime gangen en krochten van het hotel, en er ontstaat een hechte band.

Graaf in Moskou door Amor Towles

Uitgeverij De Arbeiderspers, €22,99, ISBN 978-90-295-1041-7