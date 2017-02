Een avond als alle andere eindigt voor de familie Whitaker in een afschuwelijke nachtmerrie: hun oudste dochter Julie wordt met een mes op haar keel vanuit haar eigen kamer ontvoerd, terwijl de rest van de familie ligt te slapen. Haar jongere zus is de enige getuige, maar kan niets anders doen dan hulpeloos toekijken en zich verstoppen in een kast uit angst voor de gewapende, gestoorde indringer.

Deze tragedie betekent bijna het einde voor de familie maar uiteindelijk brengt het hen dichter bij elkaar. Van waarzeggers tot postercampagnes: ze doen er alles aan om hun dochter terug te vinden, wetende dat ze mogelijk al lang om het leven is gebracht. Gedachten over wat Julie heeft moeten doorstaan, zijn nauwelijks te verdragen voor de getraumatiseerde en geschokte achterblijvers.

Hoe kun je je nog veilig voelen in je eigen huis na zo’n afschuwelijke ontvoering die alles verandert?

Dochters van anderen door Amy Gentry

Karakter Uitgevers B.V., €19,99, ISBN 978-90-452-1169-5