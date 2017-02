Een 24-jarige Amsterdammer is eergisteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een homo-echtpaar in oktober vorig jaar in de hoofdstad.

De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Daarom kan de politie ook geen verdere mededelingen doen. De zaak kwam eerder deze week aan de orde in onder meer het tv-programma Opsporing Verzocht.

Drie mannen mishandelden het stel in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober, toen de twee na een verjaardagsfeest met hun scooter van de pont tussen Amsterdam-Noord en Centraal Station reden. Ze werden zonder enige aanleiding geschopt en geslagen. Een van de slachtoffers liep daarbij een schedelbreuk op. De politie vermoedt dat de drie hun slachtoffers hadden uitgekozen wegens hun seksuele geaardheid.

Op de beelden is te zien dat de drie jongens de twee mannen met hun scooters de pas afsneden. De mannen kwamen ten val en kregen daarna klappen en schoppen. Enkele studenten grepen in en joegen de daders weg bij een van de twee mannen die op de grond lag. In Opsporing Verzocht zijn geen beelden van de rest van de mishandeling getoond, omdat die te schokkend zijn.

(bron: ad.nl)