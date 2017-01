Utrecht krijgt op zaterdag 17 juni 2017 een eigen Canal Parade. De parade is geïnspireerd op de Amsterdamse Gay pride. De parade met boten op de Oudegracht zou een podium moeten bieden aan iedereen die homo, lesbisch, bi- of transeksueel is.

De inschrijving voor de deelnemers is inmiddels geopend. Verenigingen of organisaties kunnen zich tot 31 januari aanmelden om tijdens de parade op de gracht te varen. “Van waterfiets tot luxe sloep en van gemotoriseerd vlot tot groot feest ponton, iedereen is welkom”, aldus de site van de Utrechtse Canal Parade.

Het idee komt van Robbert Kalff, eigenaar van café Kalff . “We hebben vier keer meegevaren in Amsterdam, maar dit jaar besliste een ballotagecommissie dat we niet mee mogen doen.” Om die reden is besloten een eigen parade in Utrecht te organiseren.

(bron: ad.nl)