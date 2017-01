Duizenden mensen namen gisteren deel aan een gayprde in Hong Kong. Ook Alfred Chan Cheung-ming, de voorzitter van de Commissie voor Gelijke Kansen, nam samen met een handjevol topdiplomaten deel aan de pride. In totaal marcheerden zo’n 7.000 mensen door de regen om meer gelijke rechten te eisen.

De voorzitter zei: “Ik hoop dat de regering na de pride informatie zal inwinnen over gelijke rechten”. Hij gaf aan dat er “hoopvolle” tekens zijn in het trage proces voor gelijke kansen: “De regering heeft als beloftes gemaakt, dus kunnen we nu beginnen met het opstellen van aanbevelingen om de toekomst te verbeteren”, zei hij ook. De wetten over discriminatie bestrijken nu enkel zaken in verband met ras, geslacht en status, terwijl er veel advocaten vragende partij zijn om ook zaken zoals seksuele geaardheid en genderidentiteit op te nemen.

Yeo Wai-wai, een woordvoerster van de pride, zei “Het doel van de pride dit jaar is om de regering er toe aan te zetten iets te doen aan de wetten. We denken dat de tijd daar nu rijp voor is. We denken niet dat de regering dit nog in de huidige termijn zal doen, maar we hopen dat de volgende regering met het proces zal beginnen”.

Yeo legde ook nog uit dat de deelnemers aan de pride in het groen gekleed waren om aan te tonen dat de bevolking van Hong Kong “al groen licht heeft gegeven aan de gemeenschap van holebi’s en transgenders, vooral wat betreft de discriminatie op vlak van seksuele geaardheid en genderidentiteit. “We denken dat het tijd wordt dat de regering er wetten rond maakt,” zei Yeo nog.