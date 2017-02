De Nederlandse Stichting Platform Keelbos vreest dat het plaatsen van hoge hekken aan de zuidkant van de homo-ontmoetingsplaats(HOP) ten zuiden van A58-parkeerplaats Leikant de opmaat voor het opdoeken van deze HOP is.

Dat zei Antonie Mathijsen van Platform Keelbos maandag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Platform Keelbos komt al jaren op voor de belangen van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere minderheden. De stichting was verbijsterd toen de gemeente Goirle de bezwaren van Platform Keelbos tegen het plaatsen van een hek rond de HOP Leikant niet inhoudelijk wilde behandelen. Het bos ten zuiden van de Leikant is al meer dan dertig jaar een ontmoetingsplaats voor homo’s, ‘de grootste van Noord-Brabant’ benadrukte Mathijsen.

De vorige eigenaar van het bosperceel had geen enkele moeite met de HOP. De nieuwe eigenaar van het bosperceel oftewel de HOP heeft dat wel. Volgens de gemeentewoordvoerder wil hij het bos deels voor paarden gebruiken en deels herinrichten en later weer openstellen. Maar dan meer voor wandelaars en hondenuitlaters.

De Raad van State moet eerst bepalen of de Stichting wel belanghebbende is als beschermer van de belangen van de bezoeker van de HOP in Goirle. Zo ja, dan zou dat een opsteker zijn voor het platform omdat het dan zeker een serieuze gesprekspartner voor overheden is als het gaat om het beheer van HOP’s.

