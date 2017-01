Hoe beleven homo’s hun midlife? Wat zijn de gelijkenissen met die van hetero’s? En wat zijn de verschillen? Ben je als 40-plusser nog geschikt voor het gay-partyleven of blijf je beter thuis?

Philip Meelhuysen heeft het zelf allemaal meegemaakt en heeft er een bijzonder boek over gemaakt. In “40+ Homo’s – Gay Midlife” schrijft hij over zijn eigen gay midlife en over de ervaringen van andere 40+ homo’s. Hoe ga je om met je veranderende lichaam? Welke stereotypen zijn er? Blijft je relatie duren? Ben je als single 40-plusser gedoemd om single te blijven? Maak je nog kans tijdens het online-daten en heb je überhaupt nog seks?

In “40+ Homo’s – Gay Midlife” kom je alles te weten over wat een midlife betekent voor homo’s en wat de goede en slechte kantjes ervan zijn. Daarnaast legt de auteur nog eens in detail de homolabels uit, wat de speciale band is die homo’s hebben met hun lichaam, hoe daten verloopt en welke soorten relaties er zijn.

Philip Meelhuysen schrijft een blog over gay midlife dat te vinden is op www.homidlife.com. Kijk ook op facebook/homidlife en Pinterest. Speciaal voor dit boek is er ook de website www.40plushomo.nl

40+ Homo’s – Gay Midlife door Philip Meelhuysen

Karakter Uitgevers B.V., €17,99, ISBN 978 90 4521 149 7