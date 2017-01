De Palestijnse Fanir M. drogeerde volgens justitie zes mannen met ghb, nadat hij met hen had afgesproken via een homo-ontmoetingssite. Terwijl de slachtoffers onwel werden, verdwenen hun spullen.

De tengere, goedgeklede en zeer verzorgde Fanir M. (Ramallah, 1980) kan het de rechter niet vaak genoeg zeggen: hij is onschuldig en verlangt een eerlijk proces. “Ik word gezien als een crimineel en dan niet zomaar een crimineel, maar iemand die anderen drugs geeft. Dat is heel zwaar voor mij.”

De aanklacht tegen M. is serieus: in oktober en november 2015 zou hij telkens afspraakjes hebben gemaakt met mannen via de homo-ontmoetingssite Bullchat, een site die weinig aan de verbeelding overlaat: de nadruk ligt op sekscontact.

‘Zo gaat dat’

Onder verschillende namen, zoals Amir, Mounir of Amran maakte M. afspraken met de mannen, die door heel Amsterdam woonden. Hij ging bij hen thuis op bezoek, waar het tot seks kwam. Een aantal keer werd stevig drugs gebruikt: mdma of cocaïne. “Zo gaat dat bij homo’s, mevrouw,” zei M. daarover. “Als je op date gaat gebeurt er van alles.”

Maar alle slachtoffers merkten op enig moment dat hun drankje vreemd smaakte, waarna zij zich duizelig voelden of zeer slaperig. Sommigen moesten braken. Volgens het OM diende M. hen ghb toe. De slachtoffers verklaarden bij de politie dat ze knock-out gingen, waarna er spullen uit hun huis waren verdwenen. Een enkeling zei M. nog door laatjes te hebben zien scharrelen of zelfs te hebben betrapt met sieraden in zijn zak.

Erin te luizen

Allemaal leugens, bezwoer M. in steeds feller wordende betogen. Hoewel hij inderdaad dates met de slachtoffers had, proberen de mannen hem erin te luizen, meent M.. Ook de politieman die de aangiften opnam, is niet te vertrouwen. “Ik ken hem, ik heb seks met hem gehad na afloop van een gayfeest,” zei M.

Niettemin wil het OM vier jaar cel voor M. die een zwervend bestaan leidt in Europa. Hij heeft relaties met vrouwen om zijn seksuele voorkeur voor mannen te verbergen, want de islamitische M. zou naar eigen zeggen niet geaccepteerd worden in zijn gemeenschap als zijn geaardheid zou uitkomen. Overigens denkt het OM dat M. ook zijn ex-vriendin drogeerde en bestal.

M.’s advocaat, Richard van der Weide wil vrijspraak. Hij vergelijkt de zaak met die van Lucia de B., de veelbesproken gerechtelijke dwaling waarbij verpleegster de B. ten onrechte tot levenslang werd veroordeeld. Van der Weide. “Er is geen enkel steunbewijs voor de aangiften. Er is geen ghb gevonden en er is geen bewijs dat er spullen zijn verdwenen. Als dit afzonderlijke zaken waren geweest, zou er niets van overblijven.”

(bron: ad.nl)